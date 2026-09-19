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Картридж струйный HP 70 C9405A светло-пурпурный/светло-голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 70 C9405A светло-пурпурный/светло-голубой

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Картридж струйный HP 70 C9405A светло-пурпурный/светло-голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 372335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж струйный HP 70 C9405A светло-пурпурный/светло-голубой
9 510 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
200

Описание товара Картридж струйный HP 70 C9405A светло-пурпурный/светло-голубой

Печатайте фотографии выставочного качества – увеличение числа сопел означает повышение точности нанесения капель чернил, обеспечивающее отпечатки более высокого качеств

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 70 C9405A светло-пурпурный/светло-голубой




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Печатайте фотографии выставочного качества – увеличение числа сопел означает повышение точности нанесения капель чернил, обеспечивающее отпечатки более высокого качеств
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 70 C9405A светло-пурпурный/светло-голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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