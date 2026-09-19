Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%350 руб. 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 370125
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х7
Вес, г.
287
Описание товара Набор VLADI TOYS VT5000-04 Карточки на кольце Мир машин
Игра с карточками на кольце. Учимся читать по слогам с машинами и их водителями. Особенности: пластиковое разъемное кольцо, карточки из плотного картона (9,9*13,8 см).
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Игра с карточками на кольце. Учимся читать по слогам с машинами и их водителями. Особенности: пластиковое разъемное кольцо, карточки из плотного картона (9,9*13,8 см).
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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