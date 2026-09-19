Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа
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Описание товара Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа
Эта обучающая игра познакомит детей с животными и растениями. Игроки узнают, как выглядят детеныши животных и их жилища, у каких животных самцы отличаются по внешнему виду от самок, научатся распознавать деревья, кустарники и сельскохозяйственные растения. Игра расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого.
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Эта обучающая игра познакомит детей с животными и растениями. Игроки узнают, как выглядят детеныши животных и их жилища, у каких животных самцы отличаются по внешнему виду от самок, научатся распознавать деревья, кустарники и сельскохозяйственные растения. Игра расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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