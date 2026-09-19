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Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа купить с доставкой в Москве
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Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа

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Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа - фото 1
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа - фото 2
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивная игра
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа - фото 1
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа - фото 2
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
820 руб.  1 326 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369993
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Интерактивная игра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х5
Вес, г.
520

Описание товара Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа

Эта обучающая игра познакомит детей с животными и растениями. Игроки узнают, как выглядят детеныши животных и их жилища, у каких животных самцы отличаются по внешнему виду от самок, научатся распознавать деревья, кустарники и сельскохозяйственные растения. Игра расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого.

Отзывы о товаре Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02813 Электровикторина Живая природа




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Интерактивная игра
Страна производитель
Китай
Описание

Эта обучающая игра познакомит детей с животными и растениями. Игроки узнают, как выглядят детеныши животных и их жилища, у каких животных самцы отличаются по внешнему виду от самок, научатся распознавать деревья, кустарники и сельскохозяйственные растения. Игра расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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