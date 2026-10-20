Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная
Категория: Встраиваемые Преимущества микроволновых печей MAUNFELD: Большой объем - 25 литров Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи Во всех встраиваемых моделях внутреннее покрытие камеры полностью из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 0.9 мм (легко переносит истирания и абразивную чистку, высокие показатели прочности, надежности и долговечности). Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Яркая подсветка дисплея, эргономичное удобное управление. Тип: встраиваемая, электрическая 60см Объём, л: 25 Управление: тактовое Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 450 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000 Выходная мощность (микроволновая): 900 Особенности: дисплей, таймер, часы, гриль, замок от детей, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы-кнопка Диаметр крутящегося поддона, мм: 315 Комплектация: вращающееся кольцо, стеклянный поддон, решётка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир) Цвет корпуса: нержавейка Габариты (ДхГхВ), мм: 595x401x388 Вес нетто, кг: 19,5 Режимы работы (функции): 1) режим микроволн, 2) режим гриля/комбинированный, 3) размораживание по весу, 4) размораживание по времени, 5) таймер приготовления, 6) ступенчатый режим приготовления, 7) автоматическое приготовление, 8) быстрое приготовление, 9) функция запроса, 10) стоп/сброс. Вес 22 кг Изготовитель Maunfeld Ltd. 0 Dockside Rd, Middlesbrough ,TS6 6UZ, England. Страна сборки Китай
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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