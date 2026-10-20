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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная

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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 19
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 20
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 21
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 22
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 23
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 24
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 25
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 26
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 27
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 28
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 29
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 30
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 6
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  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 19
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 20
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 21
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 22
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 23
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 24
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 25
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 26
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 27
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 28
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 29
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 30
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369666
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
MBMO.25.8S
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
20

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная

Категория: Встраиваемые Преимущества микроволновых печей MAUNFELD: Большой объем - 25 литров Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи Во всех встраиваемых моделях внутреннее покрытие камеры полностью из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 0.9 мм (легко переносит истирания и абразивную чистку, высокие показатели прочности, надежности и долговечности). Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Яркая подсветка дисплея, эргономичное удобное управление. Тип: встраиваемая, электрическая 60см Объём, л: 25 Управление: тактовое Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 450 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000 Выходная мощность (микроволновая): 900 Особенности: дисплей, таймер, часы, гриль, замок от детей, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы-кнопка Диаметр крутящегося поддона, мм: 315 Комплектация: вращающееся кольцо, стеклянный поддон, решётка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир) Цвет корпуса: нержавейка Габариты (ДхГхВ), мм: 595x401x388 Вес нетто, кг: 19,5 Режимы работы (функции): 1) режим микроволн, 2) режим гриля/комбинированный, 3) размораживание по весу, 4) размораживание по времени, 5) таймер приготовления, 6) ступенчатый режим приготовления, 7) автоматическое приготовление, 8) быстрое приготовление, 9) функция запроса, 10) стоп/сброс. Вес 22 кг Изготовитель Maunfeld Ltd. 0 Dockside Rd, Middlesbrough ,TS6 6UZ, England. Страна сборки Китай



Теги товара: 900 Вт, большие

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.8S нержавеющая сталь/черная




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
MBMO.25.8S
Страна производитель
Китай
Описание
Категория: Встраиваемые Преимущества микроволновых печей MAUNFELD: Большой объем - 25 литров Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи Во всех встраиваемых моделях внутреннее покрытие камеры полностью из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 0.9 мм (легко переносит истирания и абразивную чистку, высокие показатели прочности, надежности и долговечности). Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Яркая подсветка дисплея, эргономичное удобное управление. Тип: встраиваемая, электрическая 60см Объём, л: 25 Управление: тактовое Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 450 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000 Выходная мощность (микроволновая): 900 Особенности: дисплей, таймер, часы, гриль, замок от детей, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы-кнопка Диаметр крутящегося поддона, мм: 315 Комплектация: вращающееся кольцо, стеклянный поддон, решётка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир) Цвет корпуса: нержавейка Габариты (ДхГхВ), мм: 595x401x388 Вес нетто, кг: 19,5 Режимы работы (функции): 1) режим микроволн, 2) режим гриля/комбинированный, 3) размораживание по весу, 4) размораживание по времени, 5) таймер приготовления, 6) ступенчатый режим приготовления, 7) автоматическое приготовление, 8) быстрое приготовление, 9) функция запроса, 10) стоп/сброс. Вес 22 кг Изготовитель Maunfeld Ltd. 0 Dockside Rd, Middlesbrough ,TS6 6UZ, England. Страна сборки Китай


Теги товара: 900 Вт, большие
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