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Кронштейн настенный ONKRON для телевизора 37"-70" наклонно-поворотный, чёрный M5 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн настенный ONKRON для телевизора 37"-70" наклонно-поворотный, чёрный M5

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Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 1
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 2
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 3
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 4
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 5
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 6
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 7
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
36.4
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 1
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 2
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 3
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 4
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 5
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 6
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 7
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
3 070 руб.  7 395 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 368640
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн настенный ONKRON для телевизора 37"-70" наклонно-поворотный, чёрный M5
3 070 руб. -58%
7 395 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
36.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х24х4
Вес, кг.
4

Описание товара Кронштейн настенный ONKRON для телевизора 37"-70" наклонно-поворотный, чёрный M5

Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON M5 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 37 до 70 дюймов (93,98 - 177,8 см). Он отлично подходит для современных digital-панелей с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 36,4 кг. Надежное крепление к стене подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким. Также кронштейн является одним из самых маневренных в своей категории. Он обладает широчайшими возможностями наклона и поворота, предусматривает регулировку экрана по вертикали и горизонтали. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн станет стильным дополнением домашнего интерьера.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный ONKRON для телевизора 37"-70" наклонно-поворотный, чёрный M5




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
36.4
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON M5 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 37 до 70 дюймов (93,98 - 177,8 см). Он отлично подходит для современных digital-панелей с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 36,4 кг. Надежное крепление к стене подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким. Также кронштейн является одним из самых маневренных в своей категории. Он обладает широчайшими возможностями наклона и поворота, предусматривает регулировку экрана по вертикали и горизонтали. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн станет стильным дополнением домашнего интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кронштейн настенный ONKRON для телевизора 37"-70" наклонно-поворотный, чёрный M5 - по цене 3070 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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