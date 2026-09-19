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Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon купить с доставкой в Москве
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Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon

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Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon - фото 1
Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon - фото 2
Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon - фото 1
  • Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon - фото 2
  • Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366605
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Адаптирован для видеосъемки
да
Байонет
Canon EF
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
82
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
20
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
11
Тип объектива
широкоугольный Zoom
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
2

Описание товара Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon

Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF (CF означает кроп-фрейм) - это сверхширокоугольный зум-объектив для камер DLSR с сенсором APS-C. Это единственный широкоугольный зум-объектив в своём классе с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний. Фокусное расстояние 11-20mm покрывает эквивалентный угол обзора полнокадровых широкоугольных объективов с постоянными фокусными расстояниями 18mm, 21mm, 24mm и 28mm, делая его привлекательным для покупки после зума со стандартными фокусными расстояниями или даже в качестве первого объектива. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки. Выдающиеся оптические характеристики объектива достигаются благодаря использованию трёх асферических стеклянных элементов и трёх стеклянных элементов со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и исправляют сферические аберрации и астигматизм по всей области изображения. Особенное внимание инженеры уделили проблеме падения света на всех фокусных расстояний. Антибликовое многослойное просветление улучшает светопропускание и сводит к минимуму отражения, а водоотталкивающее покрытие облегчает уход за передней линзой объектива. Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF для Nikon F имеет бесшумный мотор фокусировки в сочетании с точным GMR-датчиком, что позволяет объективу фокусироваться на камерах Nikon, не имеющих собственного механизма фокусировки.

Отзывы о товаре Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon




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Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Адаптирован для видеосъемки
да
Байонет
Canon EF
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
82
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
20
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
11
Тип объектива
широкоугольный Zoom
Развернуть
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF (CF означает кроп-фрейм) - это сверхширокоугольный зум-объектив для камер DLSR с сенсором APS-C. Это единственный широкоугольный зум-объектив в своём классе с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний. Фокусное расстояние 11-20mm покрывает эквивалентный угол обзора полнокадровых широкоугольных объективов с постоянными фокусными расстояниями 18mm, 21mm, 24mm и 28mm, делая его привлекательным для покупки после зума со стандартными фокусными расстояниями или даже в качестве первого объектива. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки. Выдающиеся оптические характеристики объектива достигаются благодаря использованию трёх асферических стеклянных элементов и трёх стеклянных элементов со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и исправляют сферические аберрации и астигматизм по всей области изображения. Особенное внимание инженеры уделили проблеме падения света на всех фокусных расстояний. Антибликовое многослойное просветление улучшает светопропускание и сводит к минимуму отражения, а водоотталкивающее покрытие облегчает уход за передней линзой объектива. Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF для Nikon F имеет бесшумный мотор фокусировки в сочетании с точным GMR-датчиком, что позволяет объективу фокусироваться на камерах Nikon, не имеющих собственного механизма фокусировки.
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Отзывы


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