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Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon купить с доставкой в Москве
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Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon

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Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon - фото 1
Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon - фото 2
Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon - фото 3
Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon - фото 1
  • Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon - фото 2
  • Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon - фото 3
  • Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366604
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Байонет
Canon EF
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
70
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/3.5-4.5
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
17
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
10
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
рыбий глаз
Ультразвуковой привод
да
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
3

Описание товара Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon

Tokina AT-X 107 DX Fisheye (10-17mm f/3.5-4.5) является зум-объективом типа рыбий глаз, который даёт фотографу 180° поля зрения со специфичным искажением, называемым эффектом рыбий глаз. Это гораздо шире, чем может увидеть человеческий глаз. Объектив позволяет совершенно по-новому подойти к передаче любой экспозиции, от уличных сцен до красивых природных панорам. С помощью такого объектива фотограф откроет новое измерение своей фотографии. Просветляющее покрытие переднего оптического элемента Tokina AT-X 107 DX обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, что значительно облегчает чистку. Задняя оптическая группа линз состоит из 1 стеклянного элемента SD (сверхнизкая дисперсия) для уменьшения количества элементов в оптической конструкции, благодаря чему объектив становится более компактным, легким и имеет более быструю фокусировку. Это самый компактный и лёгкий объектив в своём классе.

Отзывы о товаре Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon




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Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Байонет
Canon EF
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
70
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/3.5-4.5
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
17
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
10
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
рыбий глаз
Ультразвуковой привод
да
Развернуть
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina AT-X 107 DX Fisheye (10-17mm f/3.5-4.5) является зум-объективом типа рыбий глаз, который даёт фотографу 180° поля зрения со специфичным искажением, называемым эффектом рыбий глаз. Это гораздо шире, чем может увидеть человеческий глаз. Объектив позволяет совершенно по-новому подойти к передаче любой экспозиции, от уличных сцен до красивых природных панорам. С помощью такого объектива фотограф откроет новое измерение своей фотографии. Просветляющее покрытие переднего оптического элемента Tokina AT-X 107 DX обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, что значительно облегчает чистку. Задняя оптическая группа линз состоит из 1 стеклянного элемента SD (сверхнизкая дисперсия) для уменьшения количества элементов в оптической конструкции, благодаря чему объектив становится более компактным, легким и имеет более быструю фокусировку. Это самый компактный и лёгкий объектив в своём классе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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