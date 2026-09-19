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Характеристики
Тип товара
Объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366587
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Описание товара Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon
Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO обладает всеми необходимыми функциями, которые важны в макрофотографии. Одна из них - это возможность вести съёмку в натуральную величину (1:1) с малого расстояния (всего 30 см). С другой стороны расстояние не такое близкое, чтобы спугнуть, например, насекомое при его съёмке. Благодаря классической оптической схеме и 9-лепестковой диафрагме объектив создаёт великолепное мягкое боке как на заднем, так и на переднем плане. Фокусное расстояние 100mm позволяет находиться от модели на комфортном расстоянии как для фотографа, так и для модели. Благодаря широкой диафрагме f/2.8 объектив позволяет вести съёмку даже в сложных световых условиях. Благодаря макровозможностям, постоянной светосиле, превосходной цветопередаче и высокому разрешению объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO может быть использован для производства профессионального видеоконтента. Ограничитель на боковой стороне объектива позволяет сократить диапазон фокусировки, что существенно сокращает время наведения на фокус в режиме макросъёмки. Направление вращения кольца ручной фокусировки такое же, как на оригинальных объективах Nikon и Canon.
Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO обладает всеми необходимыми функциями, которые важны в макрофотографии. Одна из них - это возможность вести съёмку в натуральную величину (1:1) с малого расстояния (всего 30 см). С другой стороны расстояние не такое близкое, чтобы спугнуть, например, насекомое при его съёмке. Благодаря классической оптической схеме и 9-лепестковой диафрагме объектив создаёт великолепное мягкое боке как на заднем, так и на переднем плане. Фокусное расстояние 100mm позволяет находиться от модели на комфортном расстоянии как для фотографа, так и для модели. Благодаря широкой диафрагме f/2.8 объектив позволяет вести съёмку даже в сложных световых условиях. Благодаря макровозможностям, постоянной светосиле, превосходной цветопередаче и высокому разрешению объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO может быть использован для производства профессионального видеоконтента. Ограничитель на боковой стороне объектива позволяет сократить диапазон фокусировки, что существенно сокращает время наведения на фокус в режиме макросъёмки. Направление вращения кольца ручной фокусировки такое же, как на оригинальных объективах Nikon и Canon.
Объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для Nikon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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