Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony
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Характеристики
Описание товара Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony
Объектив 85mm F1.8 FE разработан для полнокадровых камер Sony E-mount. Телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм и широкой диафрагмой f/1.8, которые являются отличной комбинацией характеристик для съёмки портретов, пейзажей, городских видов и съёмки крупным планом. Объектив разработан в соответствии с лицензионными спецификациями Sony, что обеспечивает высокое качество Tokina и поддержку всех передовых функций беззеркальных камер Sony. 10 оптических элементов, включая один SD (с низкой дисперсией), генерируют снимки с превосходным разрешением от угла к углу, высокой контрастностью, низкими искажениями и хроматическими аберрациями, отличным сжатием перспективы и естественной цветопередачей. Тихая, быстрая и точная фокусировка благодаря мотору фокусировки ST-M. Плавная и точная ручная фокусировка благодаря использованию металла и смазочных материалов высокого стандарта. Tokina atx-m 85mm F1.8 FE совместим с автофокусом и другими функциями камеры Sony, обеспечивая превосходную функциональность и удобство использования для фотографа. Tokina atx-m 85mm F1.8 FE полностью совместим с системой Fast Hybrid AF и всеми её настройками, обеспечивая такие же характеристики автофокусировки, что и у оригинальных автофокусных объективов с креплением E-mount. Объектив также поддерживает режим помощника ручной фокусировки, когда точное наведение на фокус достигается путём вращения кольца ручной фокусировки с одновременным кратным увеличением изображения и отображением дистанции на экране камеры. Благодаря передаче данных через электронные контакты, камера получает все необходимые данные с чипа на объективе для того, чтобы исправлять тени, геометрические искажения и хроматические аберрации. Объектив передаёт данные о фокусном расстоянии, поэтому камера может полноценно использовать встроенную стабилизацию изображения.
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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