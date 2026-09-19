Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус
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Характеристики
Описание товара Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус
F?RIN 20mm F2 FE AF - это автофокусная версия выпущенного ранее суперширокоугольного объектива F?RIN 20mm F2 FE MF для полнокадровых камер с креплением Sony E-mount. Объектив имеет аналогичную оптическую схему, однако, в противоположность предыдущей модели, практически полностью лишён механических элементов управления, которое теперь осуществляется через камеру. F?RIN 20mm F2 FE AF специально разработан под беззеркальные камеры Sony E-mount, поэтому объектив имеет максимально компактный вес и характерный дизайн. В такую малую конструкцию инженерам Tokina удалось уместить сверхширокоугольный объектив с максимальной диафрагмой f/2 и в то же время обеспечить высочайшее разрешение, которое критически важно для современной техники. Чтобы обеспечить высокие разрешающие характеристики в конструкции объектива были использованы 2 асферических элемента и 3 супернизкодисперсионных линзы. Это практически полностью устраняет хроматические аберрации, а высокое разрешение сохраняется по краям даже на открытой диафрагме. Следуя основной концепции прежней модели, новый объектив F?RIN 20mm F2 FE AF стал поддерживать автофокус и другие функции современных камер. Благодаря кольцевому ультразвуковому мотору в сочетании с датчиками GMR система автофокусировки F?RIN 20mm F2 FE AF работает быстро, точно и тихо. F?RIN 20mm F2 FE AF полностью совместим с системой Fast Hybrid AF и всеми её настройками, обеспечивая такие же характеристики автофокусировки, что и у оригинальных автофокусных объективов с креплением E-mount. Объектив также поддерживает режим помощника ручной фокусировки, когда точное наведение на фокус достигается путём вращения кольца ручной фокусировки с одновременным кратным увеличением изображения и отображением дистанции на экране камеры. Объектив передаёт данные о фокусном расстоянии, поэтому камера может полноценно использовать встроенную стабилизацию изображения. Диафрагма в объективе полностью автоматическая, что обеспечивает полную совместимость со всеми режимами съёмки.
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