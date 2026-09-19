Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon
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Характеристики
Описание товара Объектив Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF CEF для Canon
Tokina opera 16-28mm F2.8 FF - это сверхширокоугольный зум-объектив с диапазоном фокусных от 16 мм в самом широком положении до 28 мм, откуда начинается диапазон стандартных фокусных расстояний, что позволяет фотографу использовать данный объектив для большинства сюжетных ситуаций. Сверхширокий угол обзора, превосходная разрешающая способность в сочетании с высокой контрастностью и красивым размытием боке, постоянная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний и точный автофокус делают этот объектив привлекательным для фотографов, специализирующихся на съёмке ландшафтов, интерьеров, городских пейзажей, документалистики, портретов и, не в последнюю очередь, астрофотографии с длинной выдержкой. Tokina opera 16-28mm F2.8 FF имеет сложную оптическую схему с 15 элементами в 13 группах, 3 из которых имеют асферический тип, включая большой элемент P-MO и 3 линзовых элемента из 3 стеклянных элемента с низкой дисперсией (SD) для эффективного подавления хроматических и сферических аберраций. Благодаря хорошему управлению сферическими аберрациями, Tokina opera 16-28mm F2.8 FF обладает мягким размытием боке при фокусном расстоянии 28 мм, что отличает его от других сверхширокоугольных зум-объективов. Tokina opera 16-28mm F2.8 FF создан, чтобы обеспечивать фотографу комфорт и уверенность во время съёмки. В дизайне большое внимание уделено эргономике и функциональности, поэтому все элементы (зум, кольцо фокусировки) управления всегда находятся под рукой и удобны даже при слепом использовании. Направление вращения кольца фокусировки соответствует направлениям вращения оригинальных объективов Nikon и Canon. В объективе используется модуль Silent Drive, позволяющий объективу фокусироваться быстро и тихо. Этот мотор в сочетании с новым магнитным датчиком автофокуса (GMR) обеспечивают высокую скорость и точность фокусировки. Объектив оснащён эксклюзивным механизмом Tokina One-Touch Focus Clutch, что позволяет фотографу переключаться между режимами фокусировки одним касанием, просто сдвигая кольцо фокусировки вперед (режим автофокуса) и обратно к объективу (режим ручной фокусировки).
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