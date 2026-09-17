Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пила дисковая аккумуляторная Bosch GKS 10,8 V-LI (0.601.6A1.001)
Электрическая пила Bosch — это надежный и компактный инструмент, идеально подходящий для бытовых задач и небольших строительных проектов. С весом всего 1,4 кг и высотой 23 см, эта пила предоставляет удобство и легкость в обращении, что делает её подходящей для использования в труднодоступных местах или на высоте. Пила оснащена диском диаметром 85 мм и посадочным отверстием 15 мм, что позволяет выполнять точные и аккуратные резы. Она работает на аккумуляторе Li-Ion емкостью 2 мА·ч с напряжением 10,8 В, обеспечивая стабильную производительность и продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы и плавного пуска, пила имеет опцию подключения пылесоса, что помогает поддерживать рабочее место в чистоте, удаляя стружку и пыль прямо во время работы. Отсутствие зарядного устройства в комплекте и наличие всего одной скорости работы подчеркивают её ориентированность на выполнение простых задач. Эта модель не оборудована лазерным маркером и пылесборником, однако её надежность и простота в использовании делают её отличным выбором для тех, кто ищет качественный инструмент для основных резов и домашних работ.
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