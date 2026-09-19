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Игра мозаика настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Кнопик Геометрия", 12 трафаретов купить с доставкой в Москве
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Игра мозаика настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Кнопик Геометрия", 12 трафаретов

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Игра мозаика настольная 1TOY ИГРА ДРОМ &quot;Кнопик Геометрия&quot;, 12 трафаретов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая, развивающая, семейная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
790 руб.  1 598 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364902
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Характеристики

Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая, развивающая, семейная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
картон, пластик
Количество деталей
24
Комплектация
игровые элементы, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х6
Вес, г.
754

Описание товара Игра мозаика настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Кнопик Геометрия", 12 трафаретов

Мега мозаика Кнопик Геометрия- отличная находка для развития малыша. В набор входят целых 12 цветных трафаретов, которые нужно украшать с помощью ярких геометрических фигур, вставляя их в специальные отверстия. Когда игра закончится, все материалы легко можно убрать в удобную коробочку.

Отзывы о товаре Игра мозаика настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Кнопик Геометрия", 12 трафаретов




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Характеристики
Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая, развивающая, семейная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
картон, пластик
Количество деталей
24
Комплектация
игровые элементы, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мега мозаика Кнопик Геометрия- отличная находка для развития малыша. В набор входят целых 12 цветных трафаретов, которые нужно украшать с помощью ярких геометрических фигур, вставляя их в специальные отверстия. Когда игра закончится, все материалы легко можно убрать в удобную коробочку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра мозаика настольная 1TOY ИГРА ДРОМ "Кнопик Геометрия", 12 трафаретов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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