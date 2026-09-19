Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A-PWM
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A-PWM
Вентилятор Noctua NF-S12A PWM – важный компонент компьютерной сборки. Его задача проста – отвод из корпуса образующейся тепловой энергии для поддержания стабильной температуры комплектующих. Этот вентилятор имеет аэродинамическую конструкцию, благодаря чему улучшаются его характеристики. Одно из основных отличий данной модели – особая форма лопастей. Подобное техническое решение позволило уменьшить уровень шума – 17.8 дБ при максимальной скорости. При этом вентилятор генерирует мощный воздушный поток – 63.27 CFM. Он эффективно справляется с отводом тепла из корпуса. Вентилятор Noctua NF-S12A PWM имеет размеры 120x120 мм, а его толщина – 25 мм. В данной модели применяются подшипники скольжения с магнитным центрированием и гидродинамические. Вентилятор без отказов проработает 150000 часов, а его надежность не вызывает сомнений. Подключение оснащения к питанию происходит через коннектор 4-pin. Скорость вращения крыльчатки регулируется автоматически, она составляет от 300 до 1200 оборотов в минуту. В упаковке вы найдете все необходимое для установки.
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