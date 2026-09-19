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Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A-PWM купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A-PWM

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A-PWM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 150 руб.  3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364449
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, г.
5

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A-PWM

Вентилятор Noctua NF-S12A PWM – важный компонент компьютерной сборки. Его задача проста – отвод из корпуса образующейся тепловой энергии для поддержания стабильной температуры комплектующих. Этот вентилятор имеет аэродинамическую конструкцию, благодаря чему улучшаются его характеристики. Одно из основных отличий данной модели – особая форма лопастей. Подобное техническое решение позволило уменьшить уровень шума – 17.8 дБ при максимальной скорости. При этом вентилятор генерирует мощный воздушный поток – 63.27 CFM. Он эффективно справляется с отводом тепла из корпуса. Вентилятор Noctua NF-S12A PWM имеет размеры 120x120 мм, а его толщина – 25 мм. В данной модели применяются подшипники скольжения с магнитным центрированием и гидродинамические. Вентилятор без отказов проработает 150000 часов, а его надежность не вызывает сомнений. Подключение оснащения к питанию происходит через коннектор 4-pin. Скорость вращения крыльчатки регулируется автоматически, она составляет от 300 до 1200 оборотов в минуту. В упаковке вы найдете все необходимое для установки.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-S12A-PWM




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Noctua NF-S12A PWM – важный компонент компьютерной сборки. Его задача проста – отвод из корпуса образующейся тепловой энергии для поддержания стабильной температуры комплектующих. Этот вентилятор имеет аэродинамическую конструкцию, благодаря чему улучшаются его характеристики. Одно из основных отличий данной модели – особая форма лопастей. Подобное техническое решение позволило уменьшить уровень шума – 17.8 дБ при максимальной скорости. При этом вентилятор генерирует мощный воздушный поток – 63.27 CFM. Он эффективно справляется с отводом тепла из корпуса. Вентилятор Noctua NF-S12A PWM имеет размеры 120x120 мм, а его толщина – 25 мм. В данной модели применяются подшипники скольжения с магнитным центрированием и гидродинамические. Вентилятор без отказов проработает 150000 часов, а его надежность не вызывает сомнений. Подключение оснащения к питанию происходит через коннектор 4-pin. Скорость вращения крыльчатки регулируется автоматически, она составляет от 300 до 1200 оборотов в минуту. В упаковке вы найдете все необходимое для установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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