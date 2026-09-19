Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX
Вентилятор Noctua NF-A14 FLX – устройство серии FLX, отличительной чертой которой является наличие двух комплектных адаптеров, позволяющих понизить частоту вращения на 12,2 и на 25%, а то есть уменьшить и производимый вентилятором шум. Вместе с устройством поставляются четыре антивибрационных держателя, 30-сантиметровый удлинительный кабель, четыре монтажных винта, L.N.A.-переходник, переходник на Molex. Noctua NF-A14 FLX обладает стандартными для 14-сантиметровой модели габаритами, составляющими 140x140x25 мм. На обратной стороне вентилятора присутствует наклейка с указанием типа используемых подшипников – SSO2. Это значит, что Noctua NF-A14 FLX оснащен самостабилизирующимся масляным подшипником 2-го поколения.
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