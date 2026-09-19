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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX - фото 1
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX - фото 2
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364433
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
21х17х3
Вес, г.
380

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX

Вентилятор Noctua NF-A14 FLX – устройство серии FLX, отличительной чертой которой является наличие двух комплектных адаптеров, позволяющих понизить частоту вращения на 12,2 и на 25%, а то есть уменьшить и производимый вентилятором шум. Вместе с устройством поставляются четыре антивибрационных держателя, 30-сантиметровый удлинительный кабель, четыре монтажных винта, L.N.A.-переходник, переходник на Molex. Noctua NF-A14 FLX обладает стандартными для 14-сантиметровой модели габаритами, составляющими 140x140x25 мм. На обратной стороне вентилятора присутствует наклейка с указанием типа используемых подшипников – SSO2. Это значит, что Noctua NF-A14 FLX оснащен самостабилизирующимся масляным подшипником 2-го поколения.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A14-FLX




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Noctua NF-A14 FLX – устройство серии FLX, отличительной чертой которой является наличие двух комплектных адаптеров, позволяющих понизить частоту вращения на 12,2 и на 25%, а то есть уменьшить и производимый вентилятором шум. Вместе с устройством поставляются четыре антивибрационных держателя, 30-сантиметровый удлинительный кабель, четыре монтажных винта, L.N.A.-переходник, переходник на Molex. Noctua NF-A14 FLX обладает стандартными для 14-сантиметровой модели габаритами, составляющими 140x140x25 мм. На обратной стороне вентилятора присутствует наклейка с указанием типа используемых подшипников – SSO2. Это значит, что Noctua NF-A14 FLX оснащен самостабилизирующимся масляным подшипником 2-го поколения.
Самовывоз
Доставка
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