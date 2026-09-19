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Вентилятор для корпуса Gembird D40SM-12A 40мм купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Gembird D40SM-12A 40мм

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Вентилятор для корпуса Gembird D40SM-12A 40мм - фото 1
Вентилятор для корпуса Gembird D40SM-12A 40мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Gembird D40SM-12A 40мм - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Gembird D40SM-12A 40мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
350 руб.  430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364420
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
53х31х18
Вес, г.
20

Описание товара Вентилятор для корпуса Gembird D40SM-12A 40мм

Gembird D40SM-12A-25 – вентилятор для поддержания правильного температурного режима вашего ПК. Данная модель имеет уникальную конструкцию, позволяющую захватывать максимальное количество воздуха. Это делает работу устройства тихой и значительно снижает затраты электроэнергии. Кроме того, Gembird D40SM-12A-25 сделан из высококачественного материала, который обеспечит долгую службу устройства.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Gembird D40SM-12A 40мм




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Gembird D40SM-12A-25 – вентилятор для поддержания правильного температурного режима вашего ПК. Данная модель имеет уникальную конструкцию, позволяющую захватывать максимальное количество воздуха. Это делает работу устройства тихой и значительно снижает затраты электроэнергии. Кроме того, Gembird D40SM-12A-25 сделан из высококачественного материала, который обеспечит долгую службу устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Gembird D40SM-12A 40мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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