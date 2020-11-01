Миксер Bosch GRW 18-2 E (0.601.1A8.000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Строительный миксер
|Количество скоростей работы
|2
|Мощность, Вт
|1800
|Тип патрона
|М14
|Длина, см
|37
|Ширина, см
|19
|Высота, см
|19
|Вес, кг
|7.2
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