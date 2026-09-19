Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black
Корпус EXEGATE представляет собой универсальное решение для создания функционального и надежного компьютера. Этот черный стальной корпус типоразмера Midi-Tower подойдет для сборки системы на базе материнской платы форм-фактора mini-ITX. Одной из особенностей корпуса является наличие встроенного блока питания мощностью 500 Вт, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих готовое решение. При весе 4,3 кг корпус отличается прочностью и устойчивостью. Он поддерживает установку процессорного кулера с максимальной высотой до 145 мм и видеокарты длиной до 205 мм, что позволяет установить современное, но компактное оборудование. EXEGATE предлагает достаточно места для хранения данных и расширения возможностей системы. Корпус оснащен пятью внутренними отсеками для жестких дисков формата 3,5 дюймов и одним отсеком для дисков формата 2,5 дюймов, а также двумя отсеками для устройств формата 5,25 дюймов. Это обеспечивает гибкость при установке различных накопителей и оптических приводов. К особенностям конструктивного решения корпуса стоит отнести отсутствие окна на боковой стенке, что обеспечивает минималистичный и строгий внешний вид. Блок питания в корпусе располагается в верхней части, а наличие шести слотов расширения предоставляет дополнительное место для установки плат расширения. Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность, корпус EXEGATE станет основой вашей сборки как дома, так и в офисе.
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