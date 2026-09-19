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Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black

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Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black - фото 1
Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black - фото 2
Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black - фото 1
  • Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black - фото 2
  • Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362865
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 х 410 х 425 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
205
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Разъемы на передней панели
USB x2, наушники, микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black

Корпус EXEGATE представляет собой универсальное решение для создания функционального и надежного компьютера. Этот черный стальной корпус типоразмера Midi-Tower подойдет для сборки системы на базе материнской платы форм-фактора mini-ITX. Одной из особенностей корпуса является наличие встроенного блока питания мощностью 500 Вт, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих готовое решение. При весе 4,3 кг корпус отличается прочностью и устойчивостью. Он поддерживает установку процессорного кулера с максимальной высотой до 145 мм и видеокарты длиной до 205 мм, что позволяет установить современное, но компактное оборудование. EXEGATE предлагает достаточно места для хранения данных и расширения возможностей системы. Корпус оснащен пятью внутренними отсеками для жестких дисков формата 3,5 дюймов и одним отсеком для дисков формата 2,5 дюймов, а также двумя отсеками для устройств формата 5,25 дюймов. Это обеспечивает гибкость при установке различных накопителей и оптических приводов. К особенностям конструктивного решения корпуса стоит отнести отсутствие окна на боковой стенке, что обеспечивает минималистичный и строгий внешний вид. Блок питания в корпусе располагается в верхней части, а наличие шести слотов расширения предоставляет дополнительное место для установки плат расширения. Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность, корпус EXEGATE станет основой вашей сборки как дома, так и в офисе.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate UN-605B ATX 500W (EX283225RUS) Black




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 х 410 х 425 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
205
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Разъемы на передней панели
USB x2, наушники, микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус EXEGATE представляет собой универсальное решение для создания функционального и надежного компьютера. Этот черный стальной корпус типоразмера Midi-Tower подойдет для сборки системы на базе материнской платы форм-фактора mini-ITX. Одной из особенностей корпуса является наличие встроенного блока питания мощностью 500 Вт, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих готовое решение. При весе 4,3 кг корпус отличается прочностью и устойчивостью. Он поддерживает установку процессорного кулера с максимальной высотой до 145 мм и видеокарты длиной до 205 мм, что позволяет установить современное, но компактное оборудование. EXEGATE предлагает достаточно места для хранения данных и расширения возможностей системы. Корпус оснащен пятью внутренними отсеками для жестких дисков формата 3,5 дюймов и одним отсеком для дисков формата 2,5 дюймов, а также двумя отсеками для устройств формата 5,25 дюймов. Это обеспечивает гибкость при установке различных накопителей и оптических приводов. К особенностям конструктивного решения корпуса стоит отнести отсутствие окна на боковой стенке, что обеспечивает минималистичный и строгий внешний вид. Блок питания в корпусе располагается в верхней части, а наличие шести слотов расширения предоставляет дополнительное место для установки плат расширения. Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность, корпус EXEGATE станет основой вашей сборки как дома, так и в офисе.


Теги товара: Сталь, Верхнее
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Отзывы


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