Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1
Корпус AeroCool Menace Saturn FRGB [Menace Saturn FRGB-G-BK-v1] объединил все возможности для неограниченной кастомизации игрового компьютера. Блок питания внутри него должен располагаться снизу, а материнская плата формата Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX – вертикально. За счет лицевой панели, декорированной под стекловолокно, корпус выглядит очень футуристично. Особенно если учесть, что видно его многоцветную подсветку. Сетчатая решетка в сочетании с возможностью установить кулеры и жидкостное охлаждение отвечает за безупречную вентиляцию даже при использовании ПК при самых высоких настройках мощности. Все характеристики корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB [Menace Saturn FRGB-G-BK-v1] сообщают о том, что он предназначен для устройств с высокой производительностью.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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