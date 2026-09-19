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Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1 купить с доставкой в Москве
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Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1

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Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 6
Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
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  • Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 6
  • Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362844
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 483 x 470 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
371
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
5.4

Описание товара Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1

Корпус AeroCool Menace Saturn FRGB [Menace Saturn FRGB-G-BK-v1] объединил все возможности для неограниченной кастомизации игрового компьютера. Блок питания внутри него должен располагаться снизу, а материнская плата формата Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX – вертикально. За счет лицевой панели, декорированной под стекловолокно, корпус выглядит очень футуристично. Особенно если учесть, что видно его многоцветную подсветку. Сетчатая решетка в сочетании с возможностью установить кулеры и жидкостное охлаждение отвечает за безупречную вентиляцию даже при использовании ПК при самых высоких настройках мощности. Все характеристики корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB [Menace Saturn FRGB-G-BK-v1] сообщают о том, что он предназначен для устройств с высокой производительностью.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Menace Saturn FRGB-G-BK-v1




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 483 x 470 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
371
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool Menace Saturn FRGB [Menace Saturn FRGB-G-BK-v1] объединил все возможности для неограниченной кастомизации игрового компьютера. Блок питания внутри него должен располагаться снизу, а материнская плата формата Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX – вертикально. За счет лицевой панели, декорированной под стекловолокно, корпус выглядит очень футуристично. Особенно если учесть, что видно его многоцветную подсветку. Сетчатая решетка в сочетании с возможностью установить кулеры и жидкостное охлаждение отвечает за безупречную вентиляцию даже при использовании ПК при самых высоких настройках мощности. Все характеристики корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB [Menace Saturn FRGB-G-BK-v1] сообщают о том, что он предназначен для устройств с высокой производительностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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