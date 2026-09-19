Top.Mail.Ru
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 3
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 4
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 5
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 6
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 7
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 8
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 2
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 3
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 4
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 5
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 6
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 7
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 8
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362493
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
9.3 x 6 x 14.5
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
7 x 3 x 11.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
1

Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный

Чехол Lowepro Hardside CS 20 с жестким композитным корпусом обеспечивает прочную защиту, в то время как гофрированное покрытие внутри удерживает камеру на месте. Идеальный чехол для переноски и защиты небольших цифровых фото и экшн-камер. Чехол Lowepro Hardside CS 20 представляет собой жёсткий кейс с мягким пенополиуретановым интерьером для бережного хранения компактной камеры. Он имеет прочную композитную конструкцию для улучшения защиты от ударов, а двойные молнии обеспечивают быстрый доступ к вашему оборудованию. Внутренний эластичный карман легко вмещает мелкие аксессуары: кабели, карты-памяти, крышки, фильтры и т.д. Комплект включает в себя плечевой ремень для дополнительного способа переноски. Также на внутренней стороне есть петля для крепления чехла на поясном ремне.

Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
9.3 x 6 x 14.5
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
7 x 3 x 11.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Lowepro Hardside CS 20 с жестким композитным корпусом обеспечивает прочную защиту, в то время как гофрированное покрытие внутри удерживает камеру на месте. Идеальный чехол для переноски и защиты небольших цифровых фото и экшн-камер. Чехол Lowepro Hardside CS 20 представляет собой жёсткий кейс с мягким пенополиуретановым интерьером для бережного хранения компактной камеры. Он имеет прочную композитную конструкцию для улучшения защиты от ударов, а двойные молнии обеспечивают быстрый доступ к вашему оборудованию. Внутренний эластичный карман легко вмещает мелкие аксессуары: кабели, карты-памяти, крышки, фильтры и т.д. Комплект включает в себя плечевой ремень для дополнительного способа переноски. Также на внутренней стороне есть петля для крепления чехла на поясном ремне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 20, черный, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...