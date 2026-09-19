Top.Mail.Ru
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 3
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 4
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 5
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 6
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 7
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 8
Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 2
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 3
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 4
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 5
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 6
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 7
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 8
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362492
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
10,3 x 6,5 x 16,2
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
8 x 4 x 13
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
1

Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный

Чехол Lowepro Hardside CS 40 с жестким композитным корпусом обеспечивает прочную защиту, в то время как гофрированное покрытие внутри удерживает камеру на месте. Идеальный чехол для переноски и защиты небольших цифровых фото и экшн-камер. Чехол Lowepro Hardside CS 40 представляет собой жёсткий кейс с мягким пенополиуретановым интерьером для бережного хранения компактной камеры. Он имеет прочную композитную конструкцию для улучшения защиты от ударов, а двойные молнии обеспечивают быстрый доступ к вашему оборудованию. Внутренний эластичный карман легко вмещает мелкие аксессуары: кабели, карты-памяти, крышки, фильтры и т.д. В основном отсеке находятся два мягких разделителя, которые могут быть сконфигурированы в соответствии с конкретным оборудованием, находящимся внутри кейса.

Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
10,3 x 6,5 x 16,2
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
8 x 4 x 13
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Lowepro Hardside CS 40 с жестким композитным корпусом обеспечивает прочную защиту, в то время как гофрированное покрытие внутри удерживает камеру на месте. Идеальный чехол для переноски и защиты небольших цифровых фото и экшн-камер. Чехол Lowepro Hardside CS 40 представляет собой жёсткий кейс с мягким пенополиуретановым интерьером для бережного хранения компактной камеры. Он имеет прочную композитную конструкцию для улучшения защиты от ударов, а двойные молнии обеспечивают быстрый доступ к вашему оборудованию. Внутренний эластичный карман легко вмещает мелкие аксессуары: кабели, карты-памяти, крышки, фильтры и т.д. В основном отсеке находятся два мягких разделителя, которые могут быть сконфигурированы в соответствии с конкретным оборудованием, находящимся внутри кейса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 40, черный, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...