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Кронштейн для проектора Wize WPC-B макс. 12кг черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для проектора Wize WPC-B макс. 12кг черный

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Кронштейн для проектора Wize WPC-B макс. 12кг черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362373
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Характеристики

Бренд
Wize
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
12
Установка
потолочный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х12
Вес, кг.
3

Описание товара Кронштейн для проектора Wize WPC-B макс. 12кг черный

Wize WPC-В - универсальный потолочный комплект, состоящий из крепления, штанги 61-96 см и площадки к потолку для проектора. Функции наклона +/-15° и поворота +/-15° позволяют установить оптимальный угол обзора. Возможность вращения на 180? делает просмотр максимально комфортным. Комплект выдерживает нагрузку до 12 кг.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Wize WPC-B макс. 12кг черный




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Характеристики
Бренд
Wize
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
12
Установка
потолочный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Wize WPC-В - универсальный потолочный комплект, состоящий из крепления, штанги 61-96 см и площадки к потолку для проектора. Функции наклона +/-15° и поворота +/-15° позволяют установить оптимальный угол обзора. Возможность вращения на 180? делает просмотр максимально комфортным. Комплект выдерживает нагрузку до 12 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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