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Экран настенно-потолочный Lumien Master Сontrol LMC-100115 162x280 купить с доставкой в Москве
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Экран настенно-потолочный Lumien Master Сontrol LMC-100115 162x280

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Экран настенно-потолочный Lumien Master Сontrol LMC-100115 162x280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362369
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Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
17.44

Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Master Сontrol LMC-100115 162x280

Полотно Fiberglass Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Длина кабеля 5м., кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном. Мощность электропривода 16Вт/121Вт (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), скорость вращения двигателя 15-17 об/мин. Корпус экрана с квадратным сечением выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика или металла для экрана с большим размером. Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 13мм/19мм (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), с черным полимерным покрытием. Экран удовлетворяет строжайшим европейским требованием к качеству и безопасности и имеет сертификат СЕ.

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Lumien Master Сontrol LMC-100115 162x280




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Описание
Полотно Fiberglass Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Длина кабеля 5м., кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном. Мощность электропривода 16Вт/121Вт (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), скорость вращения двигателя 15-17 об/мин. Корпус экрана с квадратным сечением выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика или металла для экрана с большим размером. Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 13мм/19мм (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), с черным полимерным покрытием. Экран удовлетворяет строжайшим европейским требованием к качеству и безопасности и имеет сертификат СЕ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран настенно-потолочный Lumien Master Сontrol LMC-100115 162x280 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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