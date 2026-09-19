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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362369
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Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Master Сontrol LMC-100115 162x280
Полотно Fiberglass Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Длина кабеля 5м., кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном. Мощность электропривода 16Вт/121Вт (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), скорость вращения двигателя 15-17 об/мин. Корпус экрана с квадратным сечением выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика или металла для экрана с большим размером. Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 13мм/19мм (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), с черным полимерным покрытием. Экран удовлетворяет строжайшим европейским требованием к качеству и безопасности и имеет сертификат СЕ.
Полотно Fiberglass Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Длина кабеля 5м., кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном. Мощность электропривода 16Вт/121Вт (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), скорость вращения двигателя 15-17 об/мин. Корпус экрана с квадратным сечением выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика или металла для экрана с большим размером. Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 13мм/19мм (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), с черным полимерным покрытием. Экран удовлетворяет строжайшим европейским требованием к качеству и безопасности и имеет сертификат СЕ.
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