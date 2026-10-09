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Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA)

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Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA) - фото 1
Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA) - фото 1
  • Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA)
2 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA)

Карта SanDisk High Endurance microSD рассчитана на почти 20 000 часов1 записи. Вы можете быть уверены, что автомобильный регистратор, домашняя система наблюдения или система безопасности не упустит важный видеоматериал, легко выполнит запись и перезапись. Эта надежная карта работает в условиях экстремальной жары и сильного холода, отличается ударопрочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к рентгеновскому излучению2. Классы скорости 10, U3 и V304 означают, что вы можете записывать видео в формате Full HD или 4K3. Благодаря емкости карты до 256 ГБ6 и скорости чтения до 100 МБ/с5 можно записать, сохранить и быстро передать больше видеоматериалов.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта SanDisk High Endurance microSD рассчитана на почти 20 000 часов1 записи. Вы можете быть уверены, что автомобильный регистратор, домашняя система наблюдения или система безопасности не упустит важный видеоматериал, легко выполнит запись и перезапись. Эта надежная карта работает в условиях экстремальной жары и сильного холода, отличается ударопрочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к рентгеновскому излучению2. Классы скорости 10, U3 и V304 означают, что вы можете записывать видео в формате Full HD или 4K3. Благодаря емкости карты до 256 ГБ6 и скорости чтения до 100 МБ/с5 можно записать, сохранить и быстро передать больше видеоматериалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk 32Gb MicroSD High Endurance + adapter SD (SDSQQNR-032G-GN6IA) – стоимость товара 2510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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