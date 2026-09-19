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Ветрозащита Saramonic SR-U9-WS3 для SR-UM10-M1 (комплект из 3шт) купить с доставкой в Москве
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Ветрозащита Saramonic SR-U9-WS3 для SR-UM10-M1 (комплект из 3шт)

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Ветрозащита Saramonic SR-U9-WS3 для SR-UM10-M1 (комплект из 3шт) - фото 1
Ветрозащита Saramonic SR-U9-WS3 для SR-UM10-M1 (комплект из 3шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
  • Ветрозащита Saramonic SR-U9-WS3 для SR-UM10-M1 (комплект из 3шт) - фото 1
  • Ветрозащита Saramonic SR-U9-WS3 для SR-UM10-M1 (комплект из 3шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362037
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Ветрозащита
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
300

Описание товара Ветрозащита Saramonic SR-U9-WS3 для SR-UM10-M1 (комплект из 3шт)

SR-U9-WS3 — это 3 сменные поролоновые ветрозащиты, предназначенных для Saramonic SR-UM10-M1 и SR-UM9-M1, которые включены в беспроводные системы UwMic9, VmicLink5, UwMic10 и UwMic15. Они также работают с большинством стандартных петличных микрофонов диаметром от 5 до 7 мм.

Отзывы о товаре Ветрозащита Saramonic SR-U9-WS3 для SR-UM10-M1 (комплект из 3шт)




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Ветрозащита
Страна производитель
Китай
Описание
SR-U9-WS3 — это 3 сменные поролоновые ветрозащиты, предназначенных для Saramonic SR-UM10-M1 и SR-UM9-M1, которые включены в беспроводные системы UwMic9, VmicLink5, UwMic10 и UwMic15. Они также работают с большинством стандартных петличных микрофонов диаметром от 5 до 7 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ветрозащита Saramonic SR-U9-WS3 для SR-UM10-M1 (комплект из 3шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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