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Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) купить с доставкой в Москве
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Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм)

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Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото 1
Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото 2
Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото 3
Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микшер
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
  • Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото 1
  • Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото 2
  • Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото 3
  • Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361979
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микшер
Чувствительность
-35 дБ
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х4
Вес, г.
500

Описание товара Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм)

Saramonic SR-AX100 — ультракомпактный, двухканальный аудиомикшер, позволяющий подключать и смешивать два микрофона к DSLR, безмикшерам и видеокамерам, которые имеют только один микрофонный вход и для работы не требуется питание.

Отзывы о товаре Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микшер
Чувствительность
-35 дБ
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic SR-AX100 — ультракомпактный, двухканальный аудиомикшер, позволяющий подключать и смешивать два микрофона к DSLR, безмикшерам и видеокамерам, которые имеют только один микрофонный вход и для работы не требуется питание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накамерный микшер Saramonic SR-AX100 (1 стерео, 2 моно-входа 3,5 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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