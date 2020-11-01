Сабвуфер Hertz DBX 252.3

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Hertz
|Тип товара
|Сабвуфер
|Встроенный усилитель
|нет
|Мощность
|1200 Вт (максимальная)
|Чувствительность
|92 дБ
|Частота кроссовера
|50-120 Гц
|Типоразмер
|25 см (10 дюйм.)
|Тип корпуса
|закрытый ящик
|Тип
|сабвуфер
|Резонансная частота (Fs)
|36 Гц
|Полная добротность (Qts)
|0.92
|Мощность
|300 Вт (номинальная)
|Диапазон воспроизводимых частот
|32 - 400 Гц
|Материал диффузора
|полипропилен
|Магнит
|ферритовый
|Крутизна среза кроссовера
|12 дБ/окт
|Корпус
|есть
|Количество полос
|1
|Количество динамиков
|2
|Импеданс
|2 Ом
|Эквивалентный объем (Vas)
|34 л
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