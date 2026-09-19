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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361457
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Описание товара Колонна горизонтальной установки, редукторная с адаптером Gitzo G535
Редукторный боковой кронштейн для штатива Gitzo. Для позиционирования камеры выше или ниже вершины штатива. Точный редукторный механизм для идеального кадра. Изготовлено из крепкого алюминия. Боковой кронштейн Gitzo является аксессуаром для штатива, который позволяет размещать камеры над или под вершиной штатива в 90-градусном положении, не затрудняя подвижность ног штатива. Он доступен в скользящей и редукторной версиях и включает в себя реверсивный монтажный штифт 1/4 и 3/8. G535 — это редукторная версия, выполненная из прочного алюминия. Для обеспечения оптимальной жесткости выберите боковой кронштейн такого же диаметра, как и внешняя секция штатива.
Редукторный боковой кронштейн для штатива Gitzo. Для позиционирования камеры выше или ниже вершины штатива. Точный редукторный механизм для идеального кадра. Изготовлено из крепкого алюминия. Боковой кронштейн Gitzo является аксессуаром для штатива, который позволяет размещать камеры над или под вершиной штатива в 90-градусном положении, не затрудняя подвижность ног штатива. Он доступен в скользящей и редукторной версиях и включает в себя реверсивный монтажный штифт 1/4 и 3/8. G535 — это редукторная версия, выполненная из прочного алюминия. Для обеспечения оптимальной жесткости выберите боковой кронштейн такого же диаметра, как и внешняя секция штатива.
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