GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
GPS модуль
Совместимость
Nikon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361304
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Характеристики
Бренд
Тип товара
GPS модуль
Совместимость
Nikon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1
Описание товара GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S)
GPS-модуль FlamaFL-GPS-N1 предназначен для определения точных спутниковых координат фотокамеры. При продвинутых любительских и профессиональных фотокамерах указывает данные о высоте мест съемки над уровнем Мирового океана.
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GPS-модуль FlamaFL-GPS-N1 предназначен для определения точных спутниковых координат фотокамеры. При продвинутых любительских и профессиональных фотокамерах указывает данные о высоте мест съемки над уровнем Мирового океана.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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GPS модуль FL-GPS-N1 внешний для зеркальных камер Nikon ( D3X,D3,D3S,D700,D300,D300S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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