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Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D купить с доставкой в Москве
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Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D

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Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D - фото 1
Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наглазник
  • Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D - фото 1
  • Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361231
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Наглазник
Совместимость
Canon EOS 5D MK2, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS10D
Форма наглазника
прямоугольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х6
Вес, г.
200

Описание товара Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D

Наглазникдля фотокамеры Flama FL-EB обеспечивает комфортное визированиечерез окуляр камеры. Защищает глаз от попадания лучей света привизировании и линзы очков фотографа при визировании.

Отзывы о товаре Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Наглазник
Совместимость
Canon EOS 5D MK2, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS10D
Форма наглазника
прямоугольный
Страна производитель
Китай
Описание
Наглазникдля фотокамеры Flama FL-EB обеспечивает комфортное визированиечерез окуляр камеры. Защищает глаз от попадания лучей света привизировании и линзы очков фотографа при визировании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наглазник Flama FL-EB для камер Canon EOS 5D MK2, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 10D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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