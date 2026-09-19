Светодиодный видеосвет Flama FL-LED5004 для фото и видеокамер (в комплекте акк. 5400mAh)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1
Описание товара Светодиодный видеосвет Flama FL-LED5004 для фото и видеокамер (в комплекте акк. 5400mAh)
Видеосвет Flama FL-LED-5004 предназначен для создания равномерного освещения при фото или видеосъемке. Свет устанавливается на видео- и фотокамеры в разъем «горячий башмак». Два светодиода обеспечивают отличное освещение. Имеет переключатель активности светодиодов, переключив его, один из светодиодов гаснет, обеспечивая экономию энергии. Для удобства использования электропитание видеосвета осуществляется от собственного аккумулятора, что предотвращает разряд батареи камеры.
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Курьерская доставка в Москве
Видеосвет Flama FL-LED-5004 предназначен для создания равномерного освещения при фото или видеосъемке. Свет устанавливается на видео- и фотокамеры в разъем «горячий башмак». Два светодиода обеспечивают отличное освещение. Имеет переключатель активности светодиодов, переключив его, один из светодиодов гаснет, обеспечивая экономию энергии. Для удобства использования электропитание видеосвета осуществляется от собственного аккумулятора, что предотвращает разряд батареи камеры.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Светодиодный видеосвет Flama FL-LED5004 для фото и видеокамер (в комплекте акк. 5400mAh) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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