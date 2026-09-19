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Фильтр Flama CPL Filter 55 mm купить с доставкой в Москве
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Фильтр Flama CPL Filter 55 mm

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Фильтр Flama CPL Filter 55 mm - фото 1
Фильтр Flama CPL Filter 55 mm - фото 2
Фильтр Flama CPL Filter 55 mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры поляризационные
  • Фильтр Flama CPL Filter 55 mm - фото 1
  • Фильтр Flama CPL Filter 55 mm - фото 2
  • Фильтр Flama CPL Filter 55 mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361219
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
55
Дополнительно
повышает контрастность и насыщенность изображения
Производитель
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Фильтр Flama CPL Filter 55 mm

Поляризационный фильтр Flama CIR-PL позволяет уменьшить блики и отражения с неметаллических поверхностей (таких как стекло или вода), а также повысить контраст и насыщенность изображения, не изменяя цветовой баланс снимка. Тонкая оправа фильтра снижает вероятность виньетирования. Качественное стекло с просветлением обеспечит высокий уровень светопропускания. Совместим со всеми пленочными и цифровыми фотокамерами.

Отзывы о товаре Фильтр Flama CPL Filter 55 mm




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
55
Дополнительно
повышает контрастность и насыщенность изображения
Производитель
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Поляризационный фильтр Flama CIR-PL позволяет уменьшить блики и отражения с неметаллических поверхностей (таких как стекло или вода), а также повысить контраст и насыщенность изображения, не изменяя цветовой баланс снимка. Тонкая оправа фильтра снижает вероятность виньетирования. Качественное стекло с просветлением обеспечит высокий уровень светопропускания. Совместим со всеми пленочными и цифровыми фотокамерами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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