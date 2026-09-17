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Триммер Интерскол КБ-25/33В (222.1.0.00) купить с доставкой в Москве
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Триммер Интерскол КБ-25/33В (222.1.0.00)

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Интерскол КБ-25/33В кусторез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35974
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
9.6

Описание товара Триммер Интерскол КБ-25/33В (222.1.0.00)

бензиновый кусторез, нож/диск в комплекте, ширина скашивания 43 см, вес: 6.7 кг, мощность 1.25 л.с., рабочий объем 33 куб.см, прямая штанга



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Отзывы о товаре Триммер Интерскол КБ-25/33В (222.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
бензиновый кусторез, нож/диск в комплекте, ширина скашивания 43 см, вес: 6.7 кг, мощность 1.25 л.с., рабочий объем 33 куб.см, прямая штанга


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Macbook Pro 13
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер Интерскол КБ-25/33В (222.1.0.00) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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