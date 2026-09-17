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Мойка Интерскол АМ-140/1800С (242.1.0.00) купить с доставкой в Москве
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Мойка Интерскол АМ-140/1800С (242.1.0.00)

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Мойка Интерскол АМ-140/1800С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35942
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
8.82

Описание товара Мойка Интерскол АМ-140/1800С (242.1.0.00)

бытовая мойка, давление до 140 бар, очистка с моющим средством, забор воды из любой емкости, производительность 360 л/час, потребляет 1.8 кВт

Отзывы о товаре Мойка Интерскол АМ-140/1800С (242.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
бытовая мойка, давление до 140 бар, очистка с моющим средством, забор воды из любой емкости, производительность 360 л/час, потребляет 1.8 кВт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка Интерскол АМ-140/1800С (242.1.0.00) - данный товар вы можете купить по цене 9730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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