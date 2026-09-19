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Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый купить с доставкой в Москве
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Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый

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Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый - фото 1
Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый - фото 1
  • Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
5 140 руб.  9 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358562
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
263.8x10.3x13 см
Диагональ, дюйм
120
Размер экрана
244х183 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
11.5

Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый

Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-183x244, 244х183 см, 4:3, настенно-потолочный по достоинству оценят не только любители, но и профессионалы. Большая диагональ экрана 120 дюймов и габариты 244х183 см позволяют разместить его в любом просторном помещении. Формат 4:3 создает комфортные условия для просмотра слайдов, фото и видеоматериалов, презентаций и проектов. Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-183x244, 244х183 см, 4:3, настенно-потолочный с универсальным белым цветом корпуса, гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнет его своим современным стилем. Конструкция предполагает крепление прибора как на стене, так и на потолке. Это особенно удобно в домашних условиях, так как позволяет смотреть фильмы и видеоролики даже лежа на кровати. Пружинный механизм легко и плавно разворачивает и сворачивает полотно, а также предусматривает надежную фиксацию для просмотра изображения.

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
263.8x10.3x13 см
Диагональ, дюйм
120
Размер экрана
244х183 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Описание
Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-183x244, 244х183 см, 4:3, настенно-потолочный по достоинству оценят не только любители, но и профессионалы. Большая диагональ экрана 120 дюймов и габариты 244х183 см позволяют разместить его в любом просторном помещении. Формат 4:3 создает комфортные условия для просмотра слайдов, фото и видеоматериалов, презентаций и проектов. Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-183x244, 244х183 см, 4:3, настенно-потолочный с универсальным белым цветом корпуса, гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнет его своим современным стилем. Конструкция предполагает крепление прибора как на стене, так и на потолке. Это особенно удобно в домашних условиях, так как позволяет смотреть фильмы и видеоролики даже лежа на кровати. Пружинный механизм легко и плавно разворачивает и сворачивает полотно, а также предусматривает надежную фиксацию для просмотра изображения.
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