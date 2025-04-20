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Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-149X265 белый купить с доставкой в Москве
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Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-149X265 белый

7 Отзывы
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Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-149X265 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 100 руб.  10 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358536
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
286.9x10.3x13 см
Диагональ, дюйм
124
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
15

Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-149X265 белый

Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.



Теги товара: 16:9

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-149X265 белый

Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
экран отличный, беру уже второй для дочки. Первый покупал год назад - минусов нет. Продавец во второй раз прислал всё в целости и сохранности, претензий нет. РЕКОМЕНДУЮ
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Среди производителей рулонных экранов - производитель фирмы "Cactus", по моему мнению, один из лучших в сочетании цена-качество. Размер данного экрана (ВхШ) 104х186 см идеально подходит для проецирования изображения с расстояния не более 3 м. Механический ручной привод, в сочетании со стопорным механизмом, работает отлично и позволяет раскрывать экран (по высоте) на любой размер в пределах 104 см. Материал экрана плотный, для света не проницаемый, абсолютно белый и без заломов. Первое время ощущается специфический (химический) запах от материала экрана, со временем он полностью выветривается и более не беспокоит. Крепление каркаса экрана универсальное, позволяет крепить его, как к стене, так и к потолку. Вобщем своим выбором и покупкой доволен и другим рекомендую. P.S. В последствии купил экран той же фирмы размером 220х138 см (ШхВ) для просмотра видиоконтента в более большом формате.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный экран,хорошо складывается
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Фёдор

Достоинства:


Комментарий:
Хороший экран, сворачивается разворачивается, доставили быстро и аккуратно. Имейте в виду, 2 дня от него будет сильно вонять химией (как от надувных детских плавательных кругов ПВХ), сворачивается громко с лязгом, ночью в соседней комнате очень слышно. 4,5 звезды
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Оксана п.

Достоинства:


Комментарий:
хороший экран, механизм работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Отличный экран
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший экран,но имеется небольшой запах,со временем проходит.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
286.9x10.3x13 см
Диагональ, дюйм
124
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.


Теги товара: 16:9
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
экран отличный, беру уже второй для дочки. Первый покупал год назад - минусов нет. Продавец во второй раз прислал всё в целости и сохранности, претензий нет. РЕКОМЕНДУЮ
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Среди производителей рулонных экранов - производитель фирмы "Cactus", по моему мнению, один из лучших в сочетании цена-качество. Размер данного экрана (ВхШ) 104х186 см идеально подходит для проецирования изображения с расстояния не более 3 м. Механический ручной привод, в сочетании со стопорным механизмом, работает отлично и позволяет раскрывать экран (по высоте) на любой размер в пределах 104 см. Материал экрана плотный, для света не проницаемый, абсолютно белый и без заломов. Первое время ощущается специфический (химический) запах от материала экрана, со временем он полностью выветривается и более не беспокоит. Крепление каркаса экрана универсальное, позволяет крепить его, как к стене, так и к потолку. Вобщем своим выбором и покупкой доволен и другим рекомендую. P.S. В последствии купил экран той же фирмы размером 220х138 см (ШхВ) для просмотра видиоконтента в более большом формате.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный экран,хорошо складывается
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Фёдор

Достоинства:


Комментарий:
Хороший экран, сворачивается разворачивается, доставили быстро и аккуратно. Имейте в виду, 2 дня от него будет сильно вонять химией (как от надувных детских плавательных кругов ПВХ), сворачивается громко с лязгом, ночью в соседней комнате очень слышно. 4,5 звезды
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Оксана п.

Достоинства:


Комментарий:
хороший экран, механизм работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Отличный экран
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший экран,но имеется небольшой запах,со временем проходит.


Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-149X265 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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