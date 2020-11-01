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Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-3000Н

Артикул: 35795
  • Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-3000Н (компактная) - фото 1
  • Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-3000Н (компактная) - фото 2
  • Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-3000Н (компактная) - фото 3
Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-3000Н (компактная) - фото 1
Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-3000Н (компактная) - фото 2
Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-3000Н (компактная) - фото 3
3 090 руб. 

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2 820 руб. 

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Артикул: 35795
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольная
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреваесть
Вес, кг3.2
Высота, см30
Длина, см25
Максимальный воздухообмен300 куб. м./ч
Мощность обогрева3 кВт
Напряжение220 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементаТЭН
Управлениемеханическое, регулировка температуры
Уровни мощности3000/1500 Вт
Ширина, см20
мощность обогрева 3000 Вт, использование в качестве вентилятора, механическое управление


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Самовывоз невозможен
Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-3000Н - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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