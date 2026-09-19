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Жесткий диск Toshiba 8Tb (HDWR180UZSVA) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba 8Tb (HDWR180UZSVA)

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Жесткий диск Toshiba 8Tb (HDWR180UZSVA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357841
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
35

Описание товара Жесткий диск Toshiba 8Tb (HDWR180UZSVA)

3,5-дюймовый жесткий диск Toshiba X300 разработан специально для вашего рабочего или игрового компьютера. Это надежный и фантастически производительный накопитель с множеством современных функций, включая очень большой 512 MБ, 256 МБ или 128 МБ буфер. Кроме того, конструкция накопителя обеспечивает более высокую точность позиционирования головки для стабильной записи данных. X300 выпускается в версиях емкостью 4 ТБ, 5 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 14 ТБ и 16 ТБ. Его по достоинству оценят геймеры, дизайнеры и другие пользователи, которые привыкли использовать только самые мощные комплектующие. Благодаря скорости вращения в 7200 оборотов в минуту и 512 MБ, 256 МБ или 128 МБ буферу X300 надёжно сохранит ваши данные и обеспечит мгновенный доступ к ним. Высокая производительность и стабильность работы X300 пригодятся, если вам нужно быстро сохранить прогресс в игре, создать резервную копию большого файла или поработать сразу с несколькими приложениями. X300 может справиться практически с любой сложной задачей. Он идеально подходит дизайнерам и представителям других творческих профессий.

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba 8Tb (HDWR180UZSVA)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Описание
3,5-дюймовый жесткий диск Toshiba X300 разработан специально для вашего рабочего или игрового компьютера. Это надежный и фантастически производительный накопитель с множеством современных функций, включая очень большой 512 MБ, 256 МБ или 128 МБ буфер. Кроме того, конструкция накопителя обеспечивает более высокую точность позиционирования головки для стабильной записи данных. X300 выпускается в версиях емкостью 4 ТБ, 5 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 14 ТБ и 16 ТБ. Его по достоинству оценят геймеры, дизайнеры и другие пользователи, которые привыкли использовать только самые мощные комплектующие. Благодаря скорости вращения в 7200 оборотов в минуту и 512 MБ, 256 МБ или 128 МБ буферу X300 надёжно сохранит ваши данные и обеспечит мгновенный доступ к ним. Высокая производительность и стабильность работы X300 пригодятся, если вам нужно быстро сохранить прогресс в игре, создать резервную копию большого файла или поработать сразу с несколькими приложениями. X300 может справиться практически с любой сложной задачей. Он идеально подходит дизайнерам и представителям других творческих профессий.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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