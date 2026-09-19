Монитор Asus 15.6" Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Asus 15.6" Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный
Монитор Asus представляет собой превосходное сочетание функциональности и элегантного дизайна, идеально подходящее для офисной работы и мультимедийных развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма, этот монитор обеспечивает комфортный просмотр с соотношением сторон 16:9, что делает его отличным выбором для просмотра фильмов и работы с документами. Устройство оснащено матрицей IPS, что гарантирует широкие углы обзора и богатую цветопередачу, способствуя более естественному отображению изображений. Антибликовое покрытие экрана позволяет сохранять четкость изображения даже при ярком освещении. Монитор Asus весит всего 0,86 кг с подставкой, что делает его легким и удобным для переноски и переустановки. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание без необходимости использования дополнительных АС, добавляя удобства пользователям, которые ценят чистое и насыщенное аудиосопровождение. Для удобства подключения предусмотрен разъем HDMI, который обеспечивает быстрый и простой способ подключения монитора к различным устройствам, как настольные компьютеры, ноутбуки, игровые консоли и другие мультимедийные устройства. Бренд Asus известен своими инновациями и качеством, и этот монитор не является исключением, предлагая пользователю надежную производительность и современный дизайн.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 780 руб.6945 руб. в СплитМонитор LG 27" 27UP850K-W
-
В наличииЦена 28 300 руб.7075 руб. в СплитМонитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)
-
В наличииЦена 28 380 руб.7095 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)
-
В наличииЦена 29 990 руб.7498 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3800A
-
В наличииЦена 32 010 руб.8003 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)
-
В наличииЦена 32 160 руб.8040 руб. в СплитМонитор Philips 31,5" 32B1U3900
-
В наличииЦена 32 330 руб.8083 руб. в СплитМонитор AOC 34" CU34E4CV 1500R,
-
В наличииЦена 35 200 руб.8800 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G7Q-PRO
-
В наличииЦена 37 370 руб.9343 руб. в СплитМонитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный
-
В наличииЦена 37 650 руб.9413 руб. в СплитМонитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW)
-
В наличииЦена 39 820 руб.9955 руб. в СплитМонитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)
-
В наличииЦена 41 670 руб.10418 руб. в СплитМонитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Отзывы о товаре Монитор Asus 15.6" Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный