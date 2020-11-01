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Стабилизатор Ресанта АСН-10000 Н/1-Ц Ресанта Lux

Артикул: 35706
Стабилизатор Ресанта АСН-10000 Н/1-Ц Ресанта Lux
12 890 руб. 
14 180 руб. 

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Артикул: 35706
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 149 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140 - 260
Типцифровой
Установканастенный
Активная мощность10000
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность10000
Вес, кг19,7
Высота, см36
Длина, см30,5
Ширина, см19

Диапазон входного напряжения, В

140-260

 

Номинальная величина выходного напряжения, В

220±8%

 

Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)

10

 

Рабочая частота (Гц)

50 / 60

 

КПД, при нагрузке 80% не менее

97

Точность поддержания выходного напряжения (%)

8

Масса нетто (кг)

19,7

Охлаждение

принудительное

Время регулирования (мс)

5-7

Искажение синусоиды

отсутствует
Высоковольтная защита (В)

260±5

 

Класс защиты

IP 20 (негерметизирован)

 

Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)

305х190х360

 

Рабочая температура окружающей среды (оС)

0-45

Относительная влажность воздуха, не более (%)

80


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Стабилизатор Ресанта АСН-10000 Н/1-Ц Ресанта Lux - этот товар вы можете купить по цене 12890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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