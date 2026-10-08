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Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1 купить с доставкой в Москве
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Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
  • Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1 - фото 1
  • Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1 - фото 2
  • Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1 - фото 3
  • Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1 - фото 4
  • Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 300 руб. 
Начислим 981 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 356526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1
61 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dji
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
3

Описание товара Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1

Комплект аксессуаров DJI Mavic 2 Fly More Kit (Part1) – комплект самого востребованного оборудования для дронов серии Mavic 2. В него входит две интеллектуальных батареи, которые позволят вам увеличить время полетов, зарядное устройство для подключения аккумуляторов к питанию в автомобиле. Кроме того, в вашем распоряжении появится зарядная станция для подключения нескольких батарей. Также, в наборе вы найдете комплект пропеллеров и удобную наплечную сумку для Mavic 2. Комплектация: Пропеллеры - 2 пары, Интеллектуальные батареи - 2 шт, Зарядный хаб для батарей - 1 шт, Сумка для Mavic 2 - 1 шт, Автомобильное зарядное устройство - 1 шт, Адаптер для использования батарей в качестве внешнего источника питания - 1 шт.

Отзывы о товаре Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dji
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Описание
Комплект аксессуаров DJI Mavic 2 Fly More Kit (Part1) – комплект самого востребованного оборудования для дронов серии Mavic 2. В него входит две интеллектуальных батареи, которые позволят вам увеличить время полетов, зарядное устройство для подключения аккумуляторов к питанию в автомобиле. Кроме того, в вашем распоряжении появится зарядная станция для подключения нескольких батарей. Также, в наборе вы найдете комплект пропеллеров и удобную наплечную сумку для Mavic 2. Комплектация: Пропеллеры - 2 пары, Интеллектуальные батареи - 2 шт, Зарядный хаб для батарей - 1 шт, Сумка для Mavic 2 - 1 шт, Автомобильное зарядное устройство - 1 шт, Адаптер для использования батарей в качестве внешнего источника питания - 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1 - данный товар вы можете купить по цене 61300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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