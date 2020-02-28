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Бензиновый триммер Huter GGT-1000T купить с доставкой в Москве
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Бензиновый триммер Huter GGT-1000T

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Бензиновый триммер Huter GGT-1000T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35604
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.64х0.32х0.23х0.1х0.1
Вес, кг.
8.6

Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-1000T

Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания25 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность1.35 л.с. 
Рабочий объем33 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Конструкция
Штангапрямая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектацияплечевой ремень, катушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес8.8 кг 



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-1000T

Источник: Яндекс Маркет
28.02.2020
ололо т.

Достоинства:
1. Цена
2. Косит
3. Рубит мелкие кусты (леской, фрезой не пробовал)

Недостатки:
1. Плохая комплектная леска (сразу после первого захода в траву заменил на другую (звездочкой))
2. В комплекте убогая инструкция, в которой написано непойми что, напимер что заводить нужно с закрытой заглушкой, но при этом она заводится очень туго, надо дергать очень резко и быстро и много раз, а с открытой заводится на раз два

Комментарий:
Нормальная модель за такую цену, можно использовать по назначению, главное ее не бросать сразу в гущу травы, а плавно начинать с краю



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания25 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность1.35 л.с. 
Рабочий объем33 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Конструкция
Штангапрямая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектацияплечевой ремень, катушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес8.8 кг 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2020
ололо т.

Достоинства:
1. Цена
2. Косит
3. Рубит мелкие кусты (леской, фрезой не пробовал)

Недостатки:
1. Плохая комплектная леска (сразу после первого захода в траву заменил на другую (звездочкой))
2. В комплекте убогая инструкция, в которой написано непойми что, напимер что заводить нужно с закрытой заглушкой, но при этом она заводится очень туго, надо дергать очень резко и быстро и много раз, а с открытой заводится на раз два

Комментарий:
Нормальная модель за такую цену, можно использовать по назначению, главное ее не бросать сразу в гущу травы, а плавно начинать с краю


Бензиновый триммер Huter GGT-1000T - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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