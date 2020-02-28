Бензиновый триммер Huter GGT-1000T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35604
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.64х0.32х0.23х0.1х0.1
Вес, кг.
8.6
Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-1000T
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|25 см
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность
|1.35 л.с.
|Рабочий объем
|33 куб.см
|Обороты двигателя
|7500
|Конструкция
|Штанга
|прямая
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|8.8 кг
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|25 см
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность
|1.35 л.с.
|Рабочий объем
|33 куб.см
|Обороты двигателя
|7500
|Конструкция
|Штанга
|прямая
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|8.8 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Достоинства:
1. Цена
2. Косит
3. Рубит мелкие кусты (леской, фрезой не пробовал)
Недостатки:
1. Плохая комплектная леска (сразу после первого захода в траву заменил на другую (звездочкой))
2. В комплекте убогая инструкция, в которой написано непойми что, напимер что заводить нужно с закрытой заглушкой, но при этом она заводится очень туго, надо дергать очень резко и быстро и много раз, а с открытой заводится на раз два
Комментарий:
Нормальная модель за такую цену, можно использовать по назначению, главное ее не бросать сразу в гущу травы, а плавно начинать с краю
Бензиновый триммер Huter GGT-1000T - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-1000T
Достоинства:
1. Цена
2. Косит
3. Рубит мелкие кусты (леской, фрезой не пробовал)
Недостатки:
1. Плохая комплектная леска (сразу после первого захода в траву заменил на другую (звездочкой))
2. В комплекте убогая инструкция, в которой написано непойми что, напимер что заводить нужно с закрытой заглушкой, но при этом она заводится очень туго, надо дергать очень резко и быстро и много раз, а с открытой заводится на раз два
Комментарий:
Нормальная модель за такую цену, можно использовать по назначению, главное ее не бросать сразу в гущу травы, а плавно начинать с краю