Бензиновый триммер Huter GGT-1000S

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Антивибрационная система
|да
|Колеса
|нет
|Комплектация
|диск/нож, катушка с леской
|Обороты двигателя
|7500 об/мин
|Рабочий объем
|33 куб.см
|Расположение двигателя
|верхнее
|Ручка
|T-образная (велосипедная)
|Тип двигателя
|бензиновый
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Уровень шума
|96 дБ
|Ширина скашивания
|26 см
|Штанга
|прямая
|Мощность топливного двигателя
|1.30 л.с.
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16.07.2019
Всё хорошо
Комментарий:
Катушка разлетелась после первого использования, об этом косяке многие пишут, я был к нему готов.