Рубанок электрический Вихрь Р-82/700

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Рубанок
|Выборка четверти
|есть
|Глубина строгания, мм
|2
|Максимальное число оборотов, об/мин
|16000
|Напряжение сети, В
|220
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|нет
|Регулировка глубины строгания
|есть
|Упаковка
|коробка
|Ширина строгания, мм
|82
|Мощность
|700 Вт
|Длина, см
|26
|Ширина, см
|15
|Высота, см
|16
|Вес, кг
|3
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