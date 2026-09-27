Радиатор Supermicro SNK-P0068PS 2U Passive LGA3647 205W
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%5 380 руб. 5 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 354259
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
15х13х11
Вес, г.
270
Описание товара Радиатор Supermicro SNK-P0068PS 2U Passive LGA3647 205W
Supermicro SNK-P0068PS - радиатор, предназначенный серверов Supermicro X11 поколения 2U и выше, оснащенных масштабируемыми процессорами Intel Xeon. Радиатор был полностью протестирован и утвержден Supermicro для обеспечения наилучшего качества и эффективности охлаждения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Тип товара
Кулер для процессора
Supermicro SNK-P0068PS - радиатор, предназначенный серверов Supermicro X11 поколения 2U и выше, оснащенных масштабируемыми процессорами Intel Xeon. Радиатор был полностью протестирован и утвержден Supermicro для обеспечения наилучшего качества и эффективности охлаждения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Радиатор Supermicro SNK-P0068PS 2U Passive LGA3647 205W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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