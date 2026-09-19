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Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 2U Active LGA3647 Narrow 205W купить с доставкой в Москве
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Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 2U Active LGA3647 Narrow 205W

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Кулер для процессора Supermicro SNK-P0068APS4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354256
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
14х12х10
Вес, кг.
1.12

Описание товара Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 2U Active LGA3647 Narrow 205W

Кулер для процессора SuperMicro SNK-P0068APS4 2U (4пин, 3647, 54дБ, 8400 об/мин,Cu+Al+тепловые трубки)

Отзывы о товаре Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 2U Active LGA3647 Narrow 205W




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора SuperMicro SNK-P0068APS4 2U (4пин, 3647, 54дБ, 8400 об/мин,Cu+Al+тепловые трубки)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 2U Active LGA3647 Narrow 205W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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