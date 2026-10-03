Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe2.1 x1 LP LREC9204CT
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe2.1 x1 LP LREC9204CT
LREC9204CT — это настольный сетевой адаптер PCI Express x1 Gigabit Ethernet для настольных ПК на базе решения Intel I210. Гигабитный адаптер имеет компактную конструкцию и не снижает производительность сетевой платы. Адаптер использует технологии управления питанием Ethernet, такие как Energy Efficient Ethernet и DMA Merge, и имеет 4 очереди на передачу и 4 очереди приема, защиту памяти с исправлением ошибок и другие технологии для повышения надежности передачи данных. Эффективно управляйте пакетами данных с задержкой, комбинируя параллельные и конвейерные логические архитектуры. Адаптер имеет высокопроизводительную сетевую передачу данных по архитектуре машинной шины, совместим с Ethernet и fast Ethernet, что значительно сокращает расходы на развертывание и обучение клиентов.
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