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Характеристики
Тип товара
Оптическая головка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 354162
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Описание товара Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив
Тринокулярная оптическая головка устанавливается на стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - штативы TD-1, TD-3, TD-4 (штативы не входят в комплект головки). Увеличение 7,5-50 (при дополнительной комплектации 1,85-250). Рабочее расстояние 113 мм (при дополнительной комплектации 177, 50, 35 мм). Источник света - встроенный кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости. Посадочный диаметр под голову - 82 мм. Отверстие под палец диаметром 20 мм. Длина отверстия - 70 мм. Комплектность: Оптическая головка тринокулярная со встроенным светодиодным кольцевым осветителем - 1 шт, Окуляр 10х - 2 шт, Механизм фокусировки - 1 шт, Шнур питания - 1 шт, Резьбовой переходник под видеоокуляр - 1 шт, Наглазники резиновые - 2 шт.
Тринокулярная оптическая головка устанавливается на стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - штативы TD-1, TD-3, TD-4 (штативы не входят в комплект головки). Увеличение 7,5-50 (при дополнительной комплектации 1,85-250). Рабочее расстояние 113 мм (при дополнительной комплектации 177, 50, 35 мм). Источник света - встроенный кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости. Посадочный диаметр под голову - 82 мм. Отверстие под палец диаметром 20 мм. Длина отверстия - 70 мм. Комплектность: Оптическая головка тринокулярная со встроенным светодиодным кольцевым осветителем - 1 шт, Окуляр 10х - 2 шт, Механизм фокусировки - 1 шт, Шнур питания - 1 шт, Резьбовой переходник под видеоокуляр - 1 шт, Наглазники резиновые - 2 шт.
Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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