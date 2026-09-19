Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП
Корпус AeroCool — это стильное и функциональное решение для создания персонального компьютера. Этот корпус обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной сборки и эксплуатации. Выполненный из качественной стали, корпус обеспечивает надежную защиту всех установленных компонентов. Он поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным вариантом для самых различных конфигураций. С верхним расположением блока питания, этот корпус позволяет эффективно организовать внутреннее пространство, а семь слотов расширения дают возможность подключить дополнительные устройства и улучшить производительность системы. AeroCool предоставляет хорошие возможности для хранения данных благодаря трем внутренним отсекам 2,5 дюйма и пяти отсекам 3,5 дюйма. Дополнительно предусмотрен внешний отсек 5,25 дюйма, что позволяет включать накопители или другие периферийные устройства. С высотой процессорного кулера до 150 мм и максимальной длиной видеокарты 298 мм, этот корпус поддерживает установку мощных комплектующих для достижения наилучших результатов в работе или играх. Черный цвет и окно на боковой стенке придают AeroCool стильный и современный вид, подчеркивая эстетику сборки. Вес корпуса составляет 3,218 кг, что делает его легким для перемещения, при этом он обеспечивает отличную прочность и надежность. Типоразмер Midi-Tower позволяет оптимально разместить корпус на рабочем месте, сохраняя баланс между пространством и функциональностью. Все эти качества делают AeroCool идеальным выбором как для новичков в сборке ПК, так и для опытных энтузиастов, стремящихся к созданию высокопроизводительных систем.
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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