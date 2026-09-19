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Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP

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Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP - фото 1
Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351494
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Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
13х13х3
Вес, г.
5

Описание товара Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP

Cooler Master NCR-12K1-GP – высококачественный корпусный вентилятор, который обеспечит эффективное охлаждение Вашего ПК. NCR-12K1-GP является одним из наиболее востребованных вентиляторов на отечественном рынке. Он доступен, надежен и многофункционален. Как известно, от перегрева компьютера не только снижается его производительность, но и может повредиться процессор. Поэтому очень важно обеспечить правильное охлаждение Вашему ПК. NCR-12K1-GP отлично справится с этой задачей. Данный вентилятор выполнен так, чтобы захватывать максимальное количество воздуха за один оборот. Это в разы увеличивает эффективность его работы и, при этом, делает процесс охлаждения практически бесшумным. Кроме того, поскольку вентилятор не делает «лишних» оборотов, он не изнашивается, поэтому долго послужит владельцу ПК. Cooler Master NCR-12K1-GP делает до 1200 оборотов в минуту. Гарантированное время работы –25000 часов.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP




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Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Cooler Master NCR-12K1-GP – высококачественный корпусный вентилятор, который обеспечит эффективное охлаждение Вашего ПК. NCR-12K1-GP является одним из наиболее востребованных вентиляторов на отечественном рынке. Он доступен, надежен и многофункционален. Как известно, от перегрева компьютера не только снижается его производительность, но и может повредиться процессор. Поэтому очень важно обеспечить правильное охлаждение Вашему ПК. NCR-12K1-GP отлично справится с этой задачей. Данный вентилятор выполнен так, чтобы захватывать максимальное количество воздуха за один оборот. Это в разы увеличивает эффективность его работы и, при этом, делает процесс охлаждения практически бесшумным. Кроме того, поскольку вентилятор не делает «лишних» оборотов, он не изнашивается, поэтому долго послужит владельцу ПК. Cooler Master NCR-12K1-GP делает до 1200 оборотов в минуту. Гарантированное время работы –25000 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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